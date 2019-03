Droge voeten in veranderend klimaat, maar wat telt nog meer voor waterbeheer?

Volledig scherm Agnes Gunnewijk © Jan Houwers

1. CDA

‘Doe ook zelf wat je kunt’

Agnes Gunnewijk-Veer (Beltrum), nummer 2 op de CDA-lijst: „Wat het waterschap ook doet, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Het veranderende klimaat beïnvloedt heel veel. Dat gaat niet alleen het waterschap aan: ik ben blij met wat in het watertakenplan van Berkelland staat. Laat iedereen zelf ook doen wat-ie kan. De grond van je tuintje absorbeert meer regenwater wanneer je het niet vol legt met klinkers of tegels. Niet eindeloos douchen. En natuurlijk wat het zuiver houden van ons water betreft, als je bijvoorbeeld aan medicijnresten denkt: wat je niet doorspoelt, hoef je later ook niet uit het water te halen.”

Anne Leeflang

2. Water Natuurlijk

‘Investeren en innoveren’

Anne Leeflang (Geesteren), nummer 14 op de lijst Water Natuurlijk: „Water Natuurlijk staat voor juist wél maatschappelijk investeren en innoveren. We hoeven misschien niet zoals vroeger uit de Berkel te drinken, maar dat het water nu ondrinkbaar is, daar moeten we wat aan doen. Het peil van het water is voor ons belangrijker dan de functie ervan. Dat daarbij de extremen groter worden, is iets waar we volop aandacht voor vragen. Er heerst vaak een zwart-witbeeld rond natuur. Wij zien verschil tussen natuurlijk groen en soms wel erg gifgroen van agricultuur. Water is belangrijk voor iedereen, daarom moet ieders belang ervoor meewegen.”

Ben Hasselo

3. VVD

‘Maatregelen waar effect grootst is’

Ben Hasselo (Eibergen/Rekken), nummer 3 op de VVD-lijst: „Waterveiligheid, -afvoer en -zuivering móeten en zijn geborgd. Meer nevendoelen, richting klimaat en natuur, daar kun je het waterschap op inrichten. Maar ideologie moet niet de boventoon voeren. Daarvoor moet je meer aan nevenfinanciering doen in plaats van alles uit belastinggeld te willen bekostigen. Zuiveringslasten zijn maar de helft van wat je aan afvalstoffenheffing betaalt, maar erg transparant is het niet wat er met dat geld gebeurt. Waar investeringen nodig zijn in verband met klimaatveranderingen, moet dat gebeuren waar het effect het grootst is.”

Jos Hollander

4. PvdA

‘Samenwerking met Duitse buren'

Jos Hollander (Barchem/Borculo), nummer 2 op de PvdA-lijst: „De PvdA wil een waterschap dat dichter bij de mensen staat, en meer sámen met de inwoners doet. Een onderwerp waar waterschap, gemeente en inwoners meer kunnen samenwerken is bijvoorbeeld het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenval. Daarbij vinden we dat overleg met Duitsland van belang is om wateroverlast in Nederland tegen te gaan. Het waterschap is er ook voor om te zorgen dat er genoeg water is. Dat hebben we afgelopen zomer wel ervaren. Naast wat móet, zijn er ook zaken die je gelijk mee kan nemen, zoals mooie natuur, om te wandelen langs het water.”

Joke Pot

5. Vrienden van de Berkel

‘Waterschap moet meer naar buiten’

Joke Pot-Klumper (Borculo), nummer 1 van Vrienden van de Berkel: „Inwoners nauw bij alles betrekken is een belangrijk principe voor ons, als het om het waterschap gaat. In de aanloop naar de verkiezingen hoor je ook vaak dat mensen amper weten wat het waterschap doet. Wil je steun krijgen van de mensen uit het gebied, dan moet daar meer aandacht voor komen. Veiligheid, schoon water en het klimaatverhaal zijn sowieso speerpunten, maar daar moet meer educatie aan worden gekoppeld. Vrienden van de Berkel is geen politieke partij: we willen vanuit een niet-politieke omgeving inzetten op goed waterbeheer vanuit deskundigheid.”

Gerrit Oonk

6. AWP

‘Vanuit verstand van water betrokken’

Gerrit Oonk (Noordijk/Neede), nummer 13 bij Algemene Waterschapspartij AWP: „Wij zeggen: niet politiek, wel deskundig. We bundelen expertise over water. Lijsttrekker Henk Kreunen werkte vroeger beroepsmatig voor het waterschap. Onze nummer 2, Gerrit Vossers, is in de hele Achterhoek bekend als weerprofeet, noem maar op. Zelf had ik vroeger te maken met waterzuivering. Ik deed dat bestuurlijk namens de Kamer van Koophandel. Onze insteek bij deze verkiezingen: de kringloopwijzer leidend laten zijn als het gaat om kunstmest en andere stoffen die nu in het water belanden. Daarbij moeten we waterbeheer tegelijk betaalbaar houden.”

Nelleke de Jong

7. 50Plus

‘Eerlijker verdeling van kosten’

Nelleke de Jong (Eibergen), nummer 2 bij 50Plus: „Wij zetten in op drie hoofdzaken: de vervuiler betaalt, het profijtbeginsel en het principe: schoenmaker blijf bij je leest. Wat die eerste zaken betreft: nu zijn inwoners van stedelijk gebied relatief duur uit, in het voordeel van agrariërs. Dat kan qua kosten eerlijker. Bij dat profijt kun je denken aan het extra laag houden van grondwater, waar de landbouwer voordeel van heeft. Bij je kerntaken blijven, slaat op het project waarbij grondstoffen uit slib worden gehaald. Het waterschap heeft eerst 7 miljoen euro in die fabriek gestoken, inmiddels staat de teller op 13 miljoen.”

Peter van Heek

8. DKK

‘Win-winsituaties rond waterbeheer’