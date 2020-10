Dronevliegen als sport in Eibergen: Goed voor ‘vliegende’ teamspirit

Andreas leert zijn straatarm gestorven vader pas 15 jaar later kennen in Warnsveld: ‘Hoe verder ik kwam, hoe pijnlijker het werd’

16 oktober Andreas Jonkers ontmoette zijn vader slechts één keer. Toen was hij 11 jaar. Een kleine twee jaar later werd zijn vader - Hans Uiterweer - dood gevonden onderaan een snelwegtalud in Amsterdam-Oost. Dat was op nieuwjaarsdag 2004. Hans’ lichaam vertoonde 42 messteken. Zijn kleren en een mes lagen om hem heen. Andreas ging vorig jaar op zoek naar de man die zijn vader was geweest. Die tocht voerde hem van zijn woonplaats Monnickendam naar Warnsveld.