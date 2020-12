Dronken Nederlander zwaargewond bij botsing tegen boom net over de grens, hond blijft ongedeerd

De man had een hond mee in de auto, dat dier bleef ongedeerd en is naar een asiel gebracht voor opvang en verzorging.

De man, van wie de woonplaats niet bekend is gemaakt, reed woensdagavond tegen 22.05 uur tegen de boom, nadat hij aan de linkerzijde van de weg terecht was gekomen. De 53-jarige is na het ongeval met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ook is bij hem bloed afgenomen om eventueel alcohol of drugs in zijn lichaam te kunnen meten.