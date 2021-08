Droogte blijft Landgoed de Wiersse bij Vorden in de greep houden ondanks natte maanden: ‘Lijkt alleen optisch beter’

GroenLinks Brummen vermoedt mogelijk milieude­lict op perceel in Hall, maar eigenaar verbaast zich: ‘Wat is het probleem?’

12 augustus Een mestbassin zonder vergunning, een gedempte sloot waar nergens terug te vinden is dat er toestemming voor is gegeven en een geslagen bemalingsput in een waterbeschermingsgebied. GroenLinks Brummen vermoedt dat er op een perceel aan de Lendeweg in Hall iets niet in de haak is. De Brabantse eigenaar van het perceel verbaast zich: ,,Ik heb alles volgens de regels gedaan.’’