Droogte-expositie in Stadsmuseum; ‘Wat kan ik zelf doen om te helpen’

In de Achterhoek werken agrariërs, natuurorganisaties, grondeigenaren en allerlei instellingen samen om het water langer vast te houden. Geen overbodige luxe, want de afgelopen jaren is er (te) weinig regen gevallen in de zomermaanden. En ook dit jaar is dat tot nu toe het geval. Het resultaat is zichtbaar: lege sloten, stoffige landerijen en de natuur die het lastig heeft.