Droogte in Achterhoek aanpakken? Praat met Duitsland!

Volgens Pieper moet de droogteproblematiek veel breder worden aangepakt; namelijk samen met Duitsland. De dijkgraaf is blij met de toezegging van 100 miljoen euro extra door de minister. Maar hij springt nog geen gat in de lucht, want er zijn nog verbeterpunten. ,,We hebben prachtige overeenkomsten met Duitsland over hoogwater, maar over laagwater hebben wij helemaal niets afgesproken.”

Pieper stelt dat de waterpartijen in Duitsland vaak lokaal naar oplossingen zoeken, terwijl het droogteprobleem van veel grotere aard is. ,,Je ziet dat sommige drinkwaterbedrijven daar nog op gemeentelijk niveau zijn geregeld.”



Rekening houden met regionaal, landelijk of Europees beleid is dan lastig.