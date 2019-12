Droogte in Achterhoek houdt aan ondanks regen

Code geel vanwege dichte mist in Overijssel: ‘Pas je rijstijl aan’

15:47 In Overijssel geldt code geel omdat er plaatselijk sprake kan zijn van dichte mist, meldt het KNMI. Volgens het weerinstituut is het mogelijk dat later vandaag op meer plaatsen in het oosten en midden van het land dichte mist voorkomt.