Droogte in Achterhoek is gevolg van klimaatverandering en dus een blijvertje

Die laatste twee factoren bepalen in de sterke mate hoeveel water er verdampt: er is sprake van droogte als er veel meer water verdampt dan dat er aan regen valt. Dat neerslagtekort overstijgt nu al alle records: het is momenteel veel droger dan in 2018, toen het ook al extreem droog wad. Zelfs droogterecordjaar 1976 verschrompelt bij het huidige gebrek aan water.

Zeer beperkt

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijvoorbeeld in 2018 met name in de Achterhoek minder neerslag viel dan elders in het land. En dat terwijl in het oosten van het land ook hogere temperaturen, meer zonnestraling en dus een hogere verdamping is. Dat laatste is een langjarige trend, waar ze in de Achterhoek extra last van hebben omdat daar de aanvoer van water via rivieren zeer beperkt is.