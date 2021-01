Droogtealarm kan na negen maanden uit in de Achterhoek: ‘Maar voor hoelang?’

Van half maart tot deze week had de Achterhoek te kampen met watergebrek, met name in de hoger gelegen zandgronden als het Montferland en de Lochemse berg. Maar ook de boeren en de natuur in de rest van het gebied hadden veel last van deze droogte: scheuren in muren, drooggevallen beken, gezonde bomen die het steeds moeilijker kregen.