Droom komt uit voor Marloes van Nistelrooij (38) in Eibergen

’t Spieker leeft weer: tijd voor dokter en de fysio

7:34 Lange tijd hingen er donkere wolken boven het Eibergse kulturhus ’t Spieker dat in 2017 op het randje van faillissement balanceerde. Maar het tij is gekeerd: het gebouw leeft weer dankzij twaalf nieuwe huurders, allemaal zorgverleners. Zaterdag was er een open dag.