Droom Suzan & Freek komt uit: ze staan op hoofdpodium Zwarte Cross

Suzan en Freek laten op hun Facebookpagina weten: ‘Ahhh, we komen er vandaan, gaan er al vanaf jongs af aan op het fietsje heen om 3 dagen met vrienden het mooiste feestje van het jaar te vieren en dit jaar gaat het dan eindelijk gebeuren: we spelen op de Zwarte Cross! 🍻💪🏼🤩 Op zaterdag 16 juli wordt het thuuskommen op het Hoofdpodium, en d at is voor ons écht een vinkje op de bucketlist . 🤟🏻’

Dit zijn de nieuwe artiesten die de Feestfabriek bekendmaakt: Suzan & Freek, Party Animals, Abacus Theater – Wastelanders, Träcksäck, Megatent DJ’s, The Leadbeaters, Jurassic Park, VURRO (ES), Pip Blom, Opblaasservice op de camping, DJ Badmuts, Dr. Lektroluv (BE), Moksi, Klubbheads vs. BoozyWoozy, Tape-Deck Boombox, Meta and The Cornerstones (SN), KATCHAFIRE (NZ), Starfish, De Platenbazen, Sindicato Sonico (MX/BO/CU/BE), Baskar, Seis en Salsa (DE), Yumm Yumm & Friends, Vreemde Praktijk/INB-Theater, Fresku, Dopebwoy, Dani Deaux, CHAMOS, Ton van Wenum, Baby Blue, WEEKEND WARRIORS en Compagnie Paris Benarès – De Heilige koeien.