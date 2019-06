DRU haalt Afrika binnen op gloednieuw festival

ULFT - De DRU Cultuurfabriek in Ulft staat zondag in het teken van Afrika. Er is muziek en er zijn workshops, films, demonstraties en eten en drinken. Het is de start van een Afrikaweek.

Een programma vol cultuur, informatie, culinaire en educatieve activiteiten zorgt er voor dat op het eerste Afrikafestival in Ulft voor iedereen wat te beleven valt. Het gratis te bezoeken festival is morgen de aftrap van een Afrikaweek met themabijeenkomsten over onderwijs, gender en klimaatverandering.

Optredens zijn er onder meer van Bright Richards, acteur én vluchteling, en dansgroep Intasho uit Rwanda. Mathie Bakerman van Djembé groep Sikuku verzorgt djembé-workshops. Meedoen kan ook met schilderworkshops van Ibrahim Diallo. Choreograaf Feri de Geus vertelt over zijn passie om dans in Afrikaanse landen in te zetten voor bewustwording en ontwikkeling. Er zijn informatiestands en kramen waar Afrikaanse producten kunnen worden gekocht.

Samenwerking Ulftse organisaties

De markt komt voort uit een samenwerking tussen twee Ulftse organisaties die zich inzetten voor projecten in Afrika. De stichting Vrienden van Boukombé werkt sinds 2005 in Benin (West-Afrika) en is voortgekomen uit de stedenband van Wisch/Oude IJsselstreek met Boukombé. De stichting Global Development Africa werkt met name in Burundi.

De waarde van de stedenband met Boukombé is ook onderwerp van de discussie na de opening, die wordt verricht door burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek. In de aanloop naar de Afrikaweek was er in de DRU Cultuurfabriek al een optreden van kinderkoor Watato uit Oeganda, dat bestaat uit kinderen die ouders hebben verloren door oorlog of ziekte.

Zestig nationaliteiten

,,We willen laten zien wat er in Oude IJsselstreek gebeurt en de betrokkenheid van de burgers vergroten’’, zegt Wim Beijer, voorzitter van de stichting Vrienden van Boukombé. ,,We tellen in Oude IJsselstreek zestig verschillende nationaliteiten.’’

In de themabijeenkomst over migratie komen morgen migranten uit verschillende landen aan het woord. Maandagavond is in de Gesinkschure in Varsseveld een discussie over klimaatverandering, waar gasten uit Burundi en Benin vertellen wat dat in Afrika betekent. Donderdag is in Samenwerking met Vrouwen van Nu een avond over de rol van vrouwen op het platteland, met Bernadette M’Po uit Benin.

In het Engels en Luganda

De Afrikaweek wordt vrijdag afgesloten met een optreden van Maurice Kyria. In het Ouhrlokaal op het DRU Industriepark brengt de Oegandese muzikant een mix van soul, jazz en pop, zowel in het Engels als in Luganda, één van de talen in Oeganda.