DRU in de race om prestigieuze prijs

Uit de 54 ingezonden projecten koos de jury acht projecten die meedingen naar de prijs. Naast de voormalige ijzergieterij gaat het onder meer om de Opstandingskerk in Voorburg die getransformeerd is tot een bijzonder complex voor kinderopvang, Fort Hoofddorp in Hoofddorp dat in tien jaar tijd is omgevormd tot een stadspark met ruimte voor horeca, culturele en educatieve activiteiten, en het voormalige PTT-Hoofdpostkantoor aan de Neude in Utrecht dat een multifunctionele bestemming heeft gekregen. Verder staan projecten in Den Haag, Voorburg en Delft op het lijstje.