DRU in Ulft wint prestigieuze renovatieprijs, jury prijst ‘Oost-Nederlandse aanpak’

De oude ijzergieterij, waarvan de deuren in 2003 sloten, heropende in 2009 als cultureel centrum en is sindsdien een publiekstrekker in de regio.



De jury schrijft: ‘De initiatiefnemers van het nieuwe industriepark – professionele ontwikkelaars én enthousiaste vrijwilligers – hebben iets tot stand gebracht met aantrekkingskracht op het hele gebied. De manier waarop de initiatiefnemers erin zijn geslaagd om het terrein heel langzaam te ontwikkelen zonder te weten waar zij zullen uitkomen, getuigt van een intrigerende Oost-Nederlandse aanpak’.



,,Dit is een fantastische opsteker voor iedereen die de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het DRU Industriepark”, zegt DRU-directrice Juliëtte Hofman. ,,Er is hier jarenlang met visie, lef en volharding gewerkt aan de ontwikkeling van een unieke plek. Dat deze inspanningen nu ook landelijke erkenning krijgen, is iets waar we als Achterhoek ontzettend trots op mogen zijn.”