Drugsboerderij in Baak moet zo snel mogelijk op slot van burgemeester: ‘Dit is geen klein bier’

Needseweg/Eibergseweg (N823) tussen Eibergen en Neede twee weken dicht

15:28 EIBERGEN/NEEDE - De kortste route tussen Eibergen en Neede is twee weken lang dubbel zo lang, zowel in tijd als afstand. Sinds maandagmorgen is de Needseweg/Eibergseweg (N823) dicht voor doorgaand verkeer. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag.