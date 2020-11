Drugsdealers op oorlogspad: ‘Winterswijk moet van ons worden’

Oranje gloed over delen van de Achterhoek; wat is hier aan de hand?

26 november GROENLO - Van de Calixtusbasiliek in Groenlo tot de wegen richting de veerpontjes over de IJssel in de gemeente Bronckhorst; op tal van plekken in de Achterhoek is ’s nachts een oranje gloed te zien, veroorzaakt door speciaal aangebrachte verlichting.