Drugshuis drie maanden dicht na vondst pillen, poeders en vloeistof

Politieinval

Dit was het gevolg van een politieinval 18 december vorig jaar, waarbij de twee van hun bed werden gelicht en de pillen, poeders en vloeistoffen werden gevonden. Dat het paar hun huis drie maanden niet in mag doet pijn. Maar dat er 11 maanden zit tussen de vondst en het sluiten van het huis, begrijpen ze niet. Op de vraag waarop het huis pas bijna een jaar ná de drugsvondst op slot gaat, kon gisteren geen antwoord worden gegeven. Van der Hoorn, die nuchter en rustig vertelt, vindt dat de gemeente hen de sluiting eerder had moeten vertellen. Hij blijkt echter wel een mail te hebben gehad, eind oktober, met daarin de sluitingsdatum. ,,Maar die zat in de bak ‘ongewenste e-mail’, ontdekte ik gisteren (donderdag, RA). Hoe kan ik dat nou weten?’’ En dat het gevonden spul verboden was bezweert Van der Hoorn nooit te hebben geweten. Drugs gebruikt hij überhaupt niet: ,,We moeten niets hebben van dat spul.’’

‘Hij verkocht het’

Hoe het dan in hun huis terecht kwam? Bewaard voor een vriend, zegt hij, die in 2016 vanwege ziekte zijn smartshop in Zutphen moest sluiten. Later dat jaar overleed de vriend. ,,Wisten wij veel wat we in huis haalden. We dachten dat het goed zat, hij verkocht het spul ook in zijn winkel’’, zegt Van der Hoorn. ,,Ja, dat is achteraf naïef.’’