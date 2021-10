Drugskoks miljoenenlab Drempt in hoger beroep veroordeeld tot vier en drie jaar cel

Drie drugskoks van Drempt moeten 6 jaar achter tralies, eist justitie in hoger beroep

5 oktober DREMPT - Tegen de drie verdachten die betrokken zijn geweest bij het drugslab in Drempt, zijn in hoger beroep forse celstraffen geëist. Alle drie de mannen moeten zes jaar de cel in, wat justitie betreft.