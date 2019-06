‘Drugslab in wording’ aangetroffen in Baak

,,Er is een heel klein beetje gemaakt, maar het had nog veel groter kunnen zijn”, zegt een woordvoerster, die verder aangeeft dat de politie getipt is door iemand. Het drugslab was gevestigd in een grote schuur vlakbij een woonhuis langs de Baakse Beek. Vroeger werden er paarden in de schuur gehouden.



Deze middag worden er zoveel mogelijk sporen veiliggesteld. De politie houdt het terrein permanent bewaakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Eerst moet worden gekeken van wie de schuur is en of deze is verhuurd.