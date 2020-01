Drugslab Vragender verwerkt cocaïne; politie doet drie aanhoudingen

Oproep Van welke tattoo heb jij spijt? Laat het ons weten!

15:55 De kleinste tattoos lijken de meeste spijt op te leveren, soms al op dezelfde dag. Over grotere tattoos, zoals een sleeve (een bijna geheel versierde arm), is meestal lang nagedacht en overlegd met de tattoo-artiest. Daardoor krijgen mensen minder vaak spijt van zo’n grote versiering. Dat schrijft emeritus-hoogleraar Henri Beunders in het boek Optocht der tattoos, dat donderdag wordt gepresenteerd in Arminius in Rotterdam, in aanwezigheid van tattoo-kunstenaar Henk Schiffmacher.