Drugslabs en mobiele bendes die gps-systemen roven: voor minder criminaliteit op het platteland zijn meer ‘handen aan de ploeg’ nodig

Profvoetballer Klaas-Jan Huntelaar is er geboren en toeristen fietsen graag langs de kerk aan de westkant van dit pittoreske dorp. Maar menigeen die de plaatsnaam Drempt hoort, denkt nu toch vooral aan de zwaarbewapende leden van een arrestatieteam die in mei 2020 plots op het erf van een boerderij stonden. Agenten sloegen een Amerikaan, Colombiaan en Mexicaan in de boeien voor de grootschalige productie van de harddrug crystal meth in een schuur. Naar schatting lag binnen voor 10 miljoen euro aan handelswaar en bijbehorende spullen.



Voor verhalen over drugscriminelen hoef je tegenwoordig geen account meer te hebben op het populaire serieplatform Netflix. Voorbeelden van opgerolde labs voor crystal meth of xtc zijn er genoeg in de regio. Alleen al in het afgelopen jaar. Neem ook de schuur in het buitengebied bij Vragender, waar grondstoffen voor de verwerking van cocaïne werden ontdekt. Of het lab in aanbouw op de deel van een woonboerderij in Baak, dat onderdeel was van een criminele organisatie die onder leiding stond van een Chileen en een Mexicaan.