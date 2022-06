Drugswoning Groenlo voor 3 maanden gesloten, rechter wijst bezwaar af

GROENLO - De woning in Groenlo, van waaruit een 47-jarge man onder meer aan minderjarigen drugs verkocht, is door de burgemeester van Oost Gelre gesloten. De partner van de man deed nog een poging de woningsluiting te voorkomen door de gemeente voor de rechter de dagen.

Zonder resultaat, want de rechter heeft haar bezwaar afgewezen. Daarom is het pand woensdag per direct voor 3 maanden gesloten.

Rond de woning in Groenlo is al geruime tijd sprake van veel overlast. Onder meer door de aanloop van mensen die er drugs kochten. Bij de inval in de woning werden onder meer cocaïne, wiet, hasj, een geldtelmachine, viagra pillen en een alarmpistool gevonden.

De verwachting was dat deze overlast af zou nemen met de aanhouding van de 47-jarige man. Dat bleek niet zo te zijn. Ook na de arrestatie bleef de overlast aanhouden, getuige de meldingen van meerdere omwonenden. Daardoor bleef het gevoel van onveiligheid, dat al ruim een jaar bestond, aanhouden. Zodoende werd besloten de woning te sluiten.

Blij

,,Ik ben erg blij dat de woning nu gesloten is”, zegt burgemeester Annette Bronsvoort. ,,De buurt heeft al langere tijd gevoelens van onveiligheid gehad door deze activiteiten. De gemeente en politie hebben hierover meerdere meldingen ontvangen. Het blijkt maar weer dat melden van verdachte activiteiten loont.”

Tijdens de rechtszaak zei de vrouw geen weet te hebben gehad van de drugshandel van haar partner. Ook herkende ze zich niet in de aanhoudende overlast. ,,Er komen wel eens mensen over de vloer ja. Mag ik dan geen bezoek meer ontvangen”, vroeg ze zich hardop af.

De wijkagent had een andere lezing van de feiten. Volgens hem wist de vrouw wél van de handel van haar partner. Onder meer omdat hij zeker twee keer een gesprek heeft gehad met de vrouw en haar partner vanwege de drugsproblemen.

In zijn uitspraak laat de rechter weten dat het aannemelijk is om te stellen dat de vrouw én haar kinderen wel op de hoogte waren van de verkoop van drugs vanuit de woning. Ook aan minderjarigen. Daarnaast oordeelt de rechter dat de ‘loop’ naar de woning is blijven bestaan. Gelet op die zaken, is het bezwaar van de vrouw van de hand gewezen.

Op straat

Met het sluiten van de woning, komen de vrouw en haar twee zoons (19 en 25) op straat te staan. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuw onderkomen.