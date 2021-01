Druk op zorg in de Achterhoek onverminderd hoog ondanks lichte afname coronapatiënten

DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Hoewel het aantal opnames van mensen met corona in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem licht afneemt, is de druk op de spoedeisende hulp (SEH) en de intensive care (ic) nog altijd heel hoog.

,,Er is een lichte afname van patiënten op de verpleegkunde-afdeling", zegt Saskia Steenbergen, woordvoerder van het Slingeland Ziekenhuis. ,,Maar dat is een momentopname. De druk blijft heel hoog op de SEH, waar alle mensen binnenkomen die mogelijk het virus bij zich dragen. De coronaplekken op de ic zijn allemaal bezet.”

Totaal telt de ic in het Slingeland Ziekenhuis twaalf bedden. Zes daarvan zijn ingericht voor coronapatiënten. De verpleegkundige-afdeling voor corona telt 21 bedden. Steenbergen wil niet zeggen hoeveel er daarvan bezet zijn: ,,Want dat kan per dag verschillen. Maar nu is er voor het eerst over een periode van anderhalve week een lichte daling te zien.”

Zorghotel

Als coronapatiënten enigszins opgeknapt zijn, gaan ze naar huis of naar het Zorghotel in Gaanderen. Daar zijn 32 bedden, die allemaal bezet zijn. Een situatie die al vier maanden gaande is. ,,Het aantal patiënten fluctueert enigszins", zegt Arend Pleysier, woordvoerder van Sensire en het Zorghotel. ,,De druk is enorm hoog. We zitten steeds tegen het maximum dat we aankunnen.”

Sensire houdt samen met de andere Achterhoekse zorginstellingen Azora, Markenheem, Marga Klompé, Careaz, Gouden Leeuwgroep en Sutfene het Zorghotel op de been. In uiterste nood kan het Zorghotel in Gaanderen uitbreiden naar 64 bedden. Daarvoor ontbreken echter op dit moment de handjes aan het bed.

Defensie

Het Zorghotel in Gaanderen valt net als het Zorghotel in Apeldoorn onder de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Ook het zorghotel in Apeldoorn telt 32 bedden. Apeldoorn moest voor de jaarwisseling tijdelijk terug naar 15 bedden omdat het een tekort aan zorgmedewerkers had. Omdat defensie elf zorgmedewerkers leverde, kon toch weer worden opgeschaald.

In de Achterhoek zijn tot dusverre geen militairen actief in de coronazorg. Vorig jaar is daar vanuit het Zorghotel in Gaanderen wel een keer om gevraagd, maar vergeefs. Als er een tekort aan zorgmedewerkers dreigt, moet worden aangeklopt bij de VNOG. Pleysier: ,,Die kan besluiten Rode Kruis-medewerkers - van wie er nu ook al wat in Gaanderen zijn - te sturen. Of een beroep doen op defensie.”

Dat beroep deed Ton Heerts, als burgemeester van Apeldoorn voorzitter van de VNOG, eerder deze week in het geval van het Apeldoornse Zorghotel. De hulp van medisch geschoolde militairen in Apeldoorn is voorlopig met twee weken verlengd.

In ziekenhuis SKB in Winterswijk is de situatie stabiel, laat een woordvoerder weten: ,,Op dit moment kunnen we de situatie goed aan.”