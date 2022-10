Drukke avond voor brandweer in Doetinchem: twee branden in korte tijd

De eerste melding kwam vanuit de Montgomerystraat. Op een parkeerplaats in de buurt van een paar woningen stond een auto in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Een auto die ernaast stond, liep roetschade op. Een ander kon net op tijd worden weggehaald.

Brandstichting?

Waardoor het voertuig vlam vatte, is onduidelijk. Buurtbewoners zeggen dat ze mensen hebben zien wegrennen. Volgens de hulpdiensten is brandstichting uitgesloten. Er volgt nog een een onderzoek naar de oorzaak, ook worden camerabeelden uitgekeken.

Het ene vuur was nog niet uit of de brandweerlieden moesten alweer door naar de volgende: bij de garageboxen aan de Hogendorplaan stond een auto in brand. Het voertuig, dat volgens de eigenaresse al twee dagen niet gebruikt was, konden ze niet redden. De oorzaak is nog onbekend.