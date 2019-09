Drukker in Doetinchem door werk aan Liemersweg

De Liemersweg (N813) is een belangrijke verbindingsweg tussen Wehl en Doetinchem en tussen het centrum en wijk De Huet. De werkzaamheden zijn vandaag (maandag) begonnen en duren nog tot eind november. Als gevolg van de afsluiting van de weg is het onder meer extra druk op de Europaweg.

Vier fases

Het werk aan de Liemersweg is opgedeeld in vier fases, om de overlast te verdelen. In de eerste fase, die vandaag is begonnen, is het deel tussen de kruising met de Europaweg tot aan Sportpark Zuid dicht tot en met 20 september.