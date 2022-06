Drukte in Duitsland door goedkopere literprijs: toegangswegen naar tankstations Kranenburg helemaal vast

UpdateANHOLT - Automobilisten die profijt willen hebben van de goedkopere literprijs in Duitsland trekken vandaag massaal naar de grensstreek. Bij tankstation Kranenburg staat inmiddels een file van zo'n honderd meter en ook bij de Shell in Anholt is er sprake van ‘gezellige drukte’. De benzineprijs is vandaag voor het eerst 30 cent goedkoper dan in Nederland.