Drukte leidt tot ‘verplichte rondleiding’ bij museumboerderij Lebbenbrugge

BORCULO - Het Achterhoekse boerenleven zoals Hendrik Willem Heuvel en zijn tijdgenoten dat beschreven, was krap qua vierkante meters. Dat merken de vrijwilligers van boerderijmuseum De Lebbenbrugge en in coronatijd.

Van vrij 'scharrelen’ in de oude boerderij en de naastgelegen herberg annex tolhuis kan vanwege de coronaregels geen sprake meer zijn: wie het museum bezoekt, moet verplicht mee met een rondleiding, of buiten blijven.

Namens de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting die de geestelijke en culturele erfenis van Heuvel bestiert, meldt Ben Tragter dat de bezoekregels moeten worden aangehaald vanwege de drukte bij het museum aan de Lebbenbruggedijk.

Vier of zes mensen

Eerder konden in het hoofdgebouw van de Lebbenbrugge in verband met de beperkte ruimte niet meer dan vier mensen tegelijk worden rondgeleid. Als meerdere mensen uit éen huishouden komen kan hiervan worden afgeweken tot een maximum van 6 personen.

‘Het zelfstandig laten rondlopen van de bezoekers is niet toegestaan omdat er dan geen controle mogelijk is. Het bezoekersaantal is de laatste dagen gigantisch gestegen, waardoor een coronaproof-verantwoorde bezichtiging lastig is geworden’, aldus de Meester Hendrik Willem Heuvel-Stichting.

Rooster

In eerste instantie zal een oplossing worden gezocht door de rondleiding niet langer dan 45 minuten te laten duren. Er wordt een rooster gemaakt dat de stand van zaken voor de bezoekers zichtbaar maakt, zodat alle belangstellenden kunnen zien wanneer zij voor een rondleiding aan de beurt zijn en aan de hand daarvan kunnen beslissen of een kaartje voor een museumbezoek wordt gekocht. Op het kaartje komt de tijd te staan wanneer de rondleiding begint.

Volledig scherm Klokjesgentiaan op Beekvliet/Stelkampsveld. © Ben Tragter

Wandelen naar/over Beekvliet

Vrij wandelen naar en over het landgoed Beekvliet kan gewoon doorgaan, dus een alternatief is altijd voorhanden. Wie de wandeling die meester Heuvel 100 jaar geleden maakte door het landgoed Beekvliet wil maken, kan vanaf de Lebbenbrugge starten. Hier is een boekje te koop, ‘De geheimen van den ouden weg’, waar een routebeschrijving en veel andere informatie in staat.

Stelkampsveld

De wandeling doorkruist ook het natuurgebied Stelkampsveld: in de tijd van Heuvel woest gebied met heide en moeras, met een rijke flora. Door ontginning is die flora grotendeels verdwenen. Maar op enkele plaatsen in het Stelkampsveld zijn nog wilde orchideeën, parnassia, klokjesgentianen en een aantal andere zeldzame plantensoorten te vinden.

Natura 2000-gebied

Het natuurgebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat het behoud van deze natuurwaarden van Europees belang worden geacht en in het gebied zoveelmogelijk in de oude glorie terug zal worden gebracht. In 2020 is een begin gemaakt met de herstelmaatregelen.

Film

Ben Tragter heeft over dit proces en het verhaal van Heuvel een film ‘Beekvliet een natuurgebied naast de deur’ gemaakt, die in het bezoekerscentrum van De Lebbenbrugge gratis is te zien. Mits voldoende ruimte...