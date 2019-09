Drukte op de treinen: Ingeblikt als sardientjes

Een Duivenaar, die elke dag naar Arnhem pendelt voor zijn werk, heeft het helemaal gehad. ,,De drukte is op zijn ergst wanneer we met z'n allen op een trein moeten stappen die maar uit één treindeel bestaat. Tijdens de spits heb je er minstens twee nodig, helemaal nu de scholen weer zijn begonnen. Anders is het echt niet te doen. Het wordt gewoon dramatisch.‘’



Veel mensen nemen uit voorzorg een kwartier eerder dan normaal de trein voor het geval dat die niet rijdt of overvol is. Want steeds meer reizigers moeten achterblijven op het perron omdat ze er gewoonweg niet meer in passen. Of nog erger, de trein rijdt door zonder te stoppen, zoals deze week in Duiven gebeurde.



Tijdens de spitsuren rijden er zo'n twaalf treinen tussen Doetinchem en Arnhem, om het kwartier. Treindienst Breng wisselt af met Arriva, die vanaf Winterswijk vertrekt. Volgens Breng zijn dat 'ruim voldoende' treinen. Maar de reizigers zelf komen met een heel ander verhaal: ,,We hebben dringend meer en langere treinen nodig.‘’