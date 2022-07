DSV experimenteert met ‘aantrekkelijke’ werkuren onder schooltijd, werkgeversorganisatie enthousiast: ‘Personeel aan je binden’

Werkgeversvereniging VNO-NCW in de Achterhoek is enthousiast. ,,Dit is een perfect voorbeeld van het centraal stellen van de behoefte van de werkzoekende, in samenspraak met de werkgever. Zo kun je werknemers voor een langere tijd aan je binden”, zegt Wilma Elbertsen, regiomanager van VNO-NCW Achterhoek.



De vraag om alleen onder schooltijd te werken is groot, zegt Erwin Peeters van DSV. ,,Maar dat geldt eigenlijk binnen alle bedrijven in Nederland. In de logistiek is het echter niet makkelijk om die werktijden te hanteren. Gebruikelijk is werken van 8 uur tot 5 uur of van 5 uur tot laat. Maar wij hebben besloten om de werkzaamheden zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen op de markt.”