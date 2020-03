DSW-directeur Aad de Groot: ‘Klein ziekenhuis is veel doelmatiger’

Is de Achterhoek groot genoeg voor twee basisziekenhuizen?



,,Het belangrijkste is dat je basiszorg vooral dichtbij de patiënten moet organiseren. De bereikbaarheid van zorg is óók heel belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Dat wordt vaak vergeten. In de Achterhoek kun je beter met twee basisziekenhuizen werken vanuit twee locaties. Je staat veel dichter bij de patiënt en de relatie met de omliggende huisartsen is daardoor veel beter. Ik geloof wel in samenwerking, maar niet in fusie, zeker niet als een organisatie veel groter is dan de ander. Vaak zijn er cultuurverschillen, die onoverbrugbaar zijn. Begin er dan niet aan.”



DSW staat bekend als voorstander van kleine ziekenhuizen. In Winterswijk wordt nu met de gedachte gespeeld ‘laten we massaal overstappen van Menzis naar DSW, dan behouden we ons ziekenhuis’. Wat vindt u daarvan?



,,Dat zou ik zeker niet willen. DSW is een kleine verzekeraar en niet per se op zoek naar meer verzekerden. Het gaat mij om het uitdragen van de visie van DSW. Dit hebben we ook in Dokkum gedaan, waar een klein ziekenhuis dreigde te verdwenen. Daar leefde die gedachte van overstappen ook. Maar zo werkt het niet. Daarom ben ik blij dat ik er vanavond sta buiten het reguliere overstapseizoen. Want dat is niet waar ik op uit ben. Wat ik wel weet, en dat geldt voor alle zorgverzekeraars, dat fusies niet altijd gunstig zijn voor de prijzen. Kijk naar de sluiting van het Slotervaartziekenhuis, daardoor zijn de prijzen in de omliggende ziekenhuizen alleen maar omhoog gegaan. Er is minder concurrentie, dus gaan de prijzen omhoog.”