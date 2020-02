Dubbel gevoel bij straf voor ‘vegan streaker’ na inbraak in konijnenstal: ‘Emotionele schade is heel groot’

GroenLinks wil algeheel vuurwerk­ver­bod Berkelland

17:03 BORCULO - Een algeheel vuurwerkverbod in Berkelland, GroenLinks is er voorstander van. Een verbod op alle consumentenvuurwerk maakt het beter te handhaven en bovendien is het goed voor de luchtkwaliteit en het milieu, aldus GroenLinks.