‘Dubbel-meesterwerk’ voor Heuvel

Ajax-fans zonder kaartje niet welkom in Doetinchem

17:27 DOETINCHEM - Ajax-fans die woensdag zonder ticket in Doetinchem komen, voorafgaand aan de wedstrijd De Graafschap-Ajax, zullen worden weggestuurd door de politie. ,,Supporters van Ajax die in de stad komen worden vriendelijk verzocht te vertrekken”, zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem. ,,Ze mogen ook niet op een terras in het centrum gaan zitten.”