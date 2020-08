Dubbel prijs: winkels in Winterswijk én Doetinchem beste van Nederland in hun categorie

Juryrapport over Mooi Ben Jij

Sinds langere tijd is Mooi Ben Jij! conceptueel sterk en here to stay. Het duidelijke concept van de winkel en de royale opzet qua verleidingsniveau maken de winkel inmiddels nu meer dan 5 jaar een begrip in het oosten van het land.



Alles draait in de winkel om de bezoeker en het goede gevoel. Dat geldt zowel voor de buitenkant als de innerlijke mens. Mooi Ben Jij! heeft het woord hospitality een extra dimensie gegeven.



Mooi Ben Jij! is een grote conceptstore met bekende merken, maar ‘stands out of the crowd’ door goed en eigentijds in te kopen. Persoonlijke benadering, zowel on- als offline. Heerlijk om niet overvoerd te worden met toch een volle winkel, is het zeker waard een ommetje te maken naar het mooie Oosten van het land.



De Best Customer Experience Award wordt uitgereikt aan de retailer die zich actief bezighoudt met beleving en onderscheidend vermogen, zoals klantbeleving op basis van interieur, verkoopadvies, merken- en productaanbod, gebruikmaking van social media en events.