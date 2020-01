‘Dubbelspoor kost nog geen fractie van anderhalve meter dijkverzwaring’

,,Het is beter te bouwen op een plek boven de zeespiegel dan in de toch al onveiligere en overvolle Randstad”, zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van de Achterhoek Raad waar de zeven Achterhoekse gemeenten onder vallen. ,,Het enige dat moet worden verbeterd als er in de Achterhoek wordt gebouwd is de bereikbaarheid. Een RegioExpres via een dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem doet wonderen. De kosten worden beraamd tussen de 150 en 200 miljoen euro. Een fractie die een dijkverhoging van anderhalve meter kost, die nodig is om vanwege de klimaatverandering de Randstad veilig te houden.”