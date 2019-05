Duif vliegt in Bocholt 12 kilometer te hard en wordt geflitst

Dat deelt WDR dinsdagmiddag op Twitter. De duif vloog met 45 kilometer per uur langs de flitspaal in een zone waar auto's dertig kilometer per uur mogen rijden. Na de correctie bleef er een overtreding van 12 kilometer per uur over voor de duif. Bocholt kan waarschijnlijk fluiten naar de 25 euro boete die betaald dient te worden.