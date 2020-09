Duik digitaal onder in het Nationaal Onderduikmuseum - als ICT’er, bijvoorbeeld

Digitaliseren

Ook digitaliseren en kunnen meedenken over multimediale presentaties is een specialisme dat het museum nog mist. Daarom zoekt het museum met spoed een vrijwilliger met digitaal talent, om op afroepbasis gemiddeld vier uur per week als ICT’er/programmeur actief te zijn. Deels kan hij of zij op afstand als helpdesk fungeren, maar ook inzet in het museum zelf en inbreng in de expositiecommissie is welkom.