Duits blijft populair op Achterhoekse middelbare scholen

‘Redder’ en Achterhoe­ker Gery Bokken onderschei­den in Lobith

1 februari DINXPERLO/LOBITH - Gery Bokken uit Dinxperlo, lid van de Reddingsbrigade Rijnwaarden, is vrijdagavond koninklijk onderscheiden door Aalten-burgemeester Anton Stapelkamp. Bokken werd in Lobith benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor deze brigade.