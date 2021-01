Duits grensgebied tegen de Achterhoek in beeld voor opslag van kernafval

PEILING | Wat betekent een avondklok voor jou? Vul onze korte vragen­lijst in!

15:07 Een avondklok in strijd tegen het coronavirus lijkt dichterbij dan ooit. Want hoewel er ook kritische geluiden klinken, houdt het kabinet de maatregel nadrukkelijk als optie op tafel. Maar wat zou dat dan voor jou betekenen, zo’n avondklok? Daar zijn we bij de Stentor benieuwd naar.