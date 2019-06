Duits jochie in een door de oorlog zwaar getroffen Nederlands gezin: ‘Meer naastenliefde is niet mogelijk’

,,Ik heb in Rotterdam nooit iets gemerkt van anti-Duitse gevoelens’’, zegt Gerhard Schröder (80) uit Nürnberg. ,,Niet in het gezin waar ik verbleef, niet op straat en niet in de winkels.’’



Schröder is in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Naast hem zit Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten. Schröder is een van de tienduizend Duitse kinderen die na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland kwamen om aan te sterken.



Hij woonde vijf maanden bij de familie Stapelkamp in Rotterdam, de grootouders van Anton.