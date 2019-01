Duits jongetje dat uit raam viel in Doetinchem speelde verstoppertje

Politie pakt duo op na brandstich­ting in schuur in Lievelde

10:24 LIEVELDE - De politie heeft woensdag twee verdachten aangehouden in verband met een inbraak en brandstichting eerder die dag in een schuur aan de Gasteveldsdijk in Lievelde. Het duo, een 40-jarige vrouw en een 36-jarige man uit Arnhem, is aangehouden.