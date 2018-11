Duits moet vanzelfsprekend zijn voor kinderen in de buurgemeenten

Over nut en noodzaak van het Duits voor de jonge leerlingen wordt nauwelijks nog gesproken. Kunnen communiceren met de buren lijkt vanzelfsprekend. De praktijk is weerbarstig, Deutsch moet je leren.

Progressie

Projectleider Jeannine Jansen (50) ervaart de progressie in het derde jaar van Spreek je buurtaal. ,,Je merkt nu dat Duits niet meer vreemd is voor de kinderen. Ze zijn gewend aan de klanken, aan de woorden. Filmpjes kijken gaat nu veel makkelijker. Het is niet meer een hele vreemde taal terwijl dat in het begin wel zo was. Een van de oorzaken is natuurlijk dat de kinderen veel te weinig de Duitse taal hoorden.”