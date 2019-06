Column Stadse Fratsen: Summertime

11:00 Heb ik een feestje gemist? Dat schiet me door het hoofd als het paar – twee zestigers – deze warme zondagavond vanuit het duister komt aangewandeld, ietwat onvast van tred. Het witte overhemd van de man hangt open tot aan zijn navel. Borsthaar krult naar buiten. De vrouw volgt en is gewend dat te doen. Wat opvalt is het blaasinstrument dat de man losjes draagt in zijn rechterhand.