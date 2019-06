Duits wildkamperend drietal gepakt met wiet en hasj

900 Winters­wijk­se varkens gestikt in stal, mogelijk door stroomsto­ring

20 juni WINTERSWIJK - De ruim 900 dode varkens in Winterswijk zijn gestikt als gevolg van het uitvallen van de luchtinstallatie in de stal. Vermoedelijk komt dit door een stroomstoring. Dat bevestigt een goed ingevoerde bron in het onderzoek en een buurtbewoner, die de eigenaar heeft gesproken. Inspectiedienst NVWA kan nu nog geen mededelingen doen over de doodsoorzaak en doet onderzoek.