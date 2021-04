‘Duitse’ arbeidsmigranten laten zich na maatregel twee of drie keer per week testen bij Esbro

Bij kippenslachterij Esbro in Wehl werken zeshonderd mensen, onder wie ruim vijfhonderd arbeidsmigranten. Een groot deel van hen woont in Duitsland. Uitzendbureau Fides laat de ‘Duitse’ medewerkers vanaf nu twee of drie keer per week testen op corona. Dat gebeurt in een teststraat op het terrein van de Wehlse kippenslachter op het A18 Bedrijvenpark.