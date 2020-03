Duitse bestuurder: ‘Rij niet naar aangrenzende Nederlandse dorpen en steden’

De Nederlandse grensregio is volgens Landrat Kai Zwicker, de hoogste bestuurder van de regionale overheid Kreis Borken, net zo door het coronavirus getroffen als de Duitsers.



‘Daardoor is het gevaar groot, dat bijvoorbeeld door een bezoek aan Winterswijk of Enschede het virus wordt verspreid.’ Zwicker wijst zijn streekgenoten erop dat in Nederland de horeca ook gesloten is.