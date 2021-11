Duitse brisantgranaat gevonden bij werkzaamheden in Varsseveld

column Stadse Fratsen: Opa stuurt het hele huis inclusief hoorappa­raat aan via zijn telefoon

Vanuit bed met een app op mijn telefoon zet ik sinds kort de verwarming hoger in de keuken of woonkamer. De daarvoor benodigde apparatuur is online besteld door opa - de bij ons in wonende vader van mijn vriendin - en deels ook door hem aangelegd. Ik heb me laten vertellen dat ik de temperatuur thuis nu zelfs vanuit de auto kan regelen.

