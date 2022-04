Duitse circusfamilie kan na zware periode weer schitteren in Nederland: ‘Dit is ons leven’

VideoNa twee moeilijke jaren hoopt Circus Bossle vanaf komend weekend te beginnen aan een succesvolle reeks optredens. De start is in ’s-Heerenberg, waar de bekende Duitse circusfamilie zo’n anderhalve week neerstrijkt.

Bijzonder opgewekt zijn de vijftien Bossles vlak voordat de reeks shows begint. Geen wonder, want door de coronamaatregelen konden ze alles bij elkaar opgeteld zo’n anderhalf jaar niet het circus in. En dat deed pijn, want: ,,Dit is ons leven”, zegt David Bossle, eigenaar van het circus en de clown van het gezelschap.

,,Onze harten bloeien weer op”, zegt zijn vrouw Tunica. ,,Toen we dichtzaten, hebben we ons circusprogramma op zijn kop gezet en zijn we druk geweest met onze dieren, die we beschouwen als onze eigen kinderen. We hebben onder meer lama’s, kamelen, ezels en paarden. We zijn allemaal superblij dat we weer echt aan het werk kunnen.”

Goede Vrijdag

Tot november wacht het circus een vol programma, veelal in Nederland. Zelf komen ze uit de buurt van Bremen, maar ze zijn meer bij ‘ons’ te vinden dan daar. ,,Het publiek is hier veel opener”, zegt David.

De familie keert nu terug in ’s-Heerenberg, waar ze een jaar of vijf geleden voor het laatst was. Net als toen mag de tent weer vol zitten, hoopt de familie.

De eerste voorstelling is op Goede Vrijdag om 15.00 uur. Daarna zijn er shows op zaterdag, zondag, maandag en woensdag (alle om 15.00 uur). Vrijdag 22 april begint de twee uur durende show om 19.00 uur, zaterdag 23 april om 15.00 uur en en op zondag 24 april is de laatste voorstelling om 11.00 uur.

Kaarten zijn enkel verkrijgbaar op locatie. De voorverkoop is op voorstellingsdagen van 10.00 tot 12.00 uur.