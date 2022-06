Duitse joyrider redt 60 jaar geleden school in Winterswijk: ‘Heb dankbriefje van burgemeester nog steeds’

Wolf scheurde schaap van Marieke uit Vorden aan flarden: ‘Wel prettig dat dit niet werk van een hond was’

Het schaap van Marieke Rossel uit Vorden dat eind april aan stukken werd gescheurd, is ten prooi gevallen aan een wolf. Dat bevestigt BIJ12 tegenover de Stentor. Rossel trof het dier in een gruwelijke toestand aan in een weiland. Dat de schuldige inderdaad een wolf is, stelt haar enigszins gerust. ,,Het idee dat er een hond in de buurt loopt die dat doet, is ook niet fijn.’’

1 juni