Duitse politie zoekt met heli en speurhond naar vermist meisje (13)

Deze babynamen scoren goed in de regio; Guus wint terrein

10 januari DOETINCHEM - En we noemen hem.... Guus! De klassieke namen scoorden vorig jaar goed in de Achterhoek. Wat heet: er werd zeker elf keer een Guus geboren. Hiermee is Guus net zo populair als het jongetje Finn, dat op de landelijke ranglijst van 2020 een verdienstelijke dertiende plek opeiste.