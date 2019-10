Duitse politieheli zoekt naar voortvluchtige autodief in Aalten

De man werd samen met twee anderen aangetroffen in twee gestolen voertuigen. De politie van Aalten kon twee personen aanhouden, waarvan de derde dus nog voortvluchtig is. Samen met Duitse collega's is er zowel met helikopter als op de grond gezocht, maar tevergeefs.



De politie meldt op Facebook dat er niet veel bekend is over de verdachte en vraagt om tips. Waarschijnlijk gaat het om een blanke man van Poolse afkomst met een gezet postuur. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid kort haar, maar kan ook kaal zijn.